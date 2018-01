Blogueiras brasileiras viram série de retratos ilustrados - Link - Estadão

Autorretrato

“Frequento muitos blogs que curto de moda, ilustração, etc como The Sartorialist e Garance Doré”, disse ela ao Link. “Muitas referências eu pesquiso pela Internet antes de começar a esboçar uma ilustração. E agora o Twitter é uma das mídias sociais que são mais úteis na divulgação do meu trabalho”, explica.

Look da semana do Hoje eu vou assim

E, para incrementar a coleção de desenhos online, ela partiu para uma iniciativa que é legal por via dupla: criou uma série de retratos de blogueiras brasileiras. De um lado, ela faz um mimo para as meninas que ela lê; de outro, consegue divulgação espontânea.

Cris e Fê, do Oficina de Estilo

As primeiras blogueiras retratadas foram Cris e Fê, do Oficina de Estilo; depois vieram, entre outras, Victoria Ceridono, do Dia de Beauté, Ale Garattoni, do ItGirls, Camila Courinho, do Garotas Estúpidas, e Cris Guerra, do Hoje eu vou assim, que ganha ilustrações semanais.

Victoria Ceridono, do Dia de Beauté

Alê Garattoni, do ItGirls

Camila Coutinho, do Garotas Estúpidas

“Todas adoram, me mandam fotos, as roupinhas e acessórios escolhidos para serem retratadas, contam histórias do que mais amam”, diz a ilustradora. As blogueiras retratadas ainda recebem a ilustração em lápis e papel para emoldurar. Segundo Jana, ainda há outras a serem feitas. “Eu acompanho muitos blogs brasileiros e, de tanto visitá-los, resolvi transformar as blogueiras em bonequinhas”, diz.