Bloqueie resultados na busca do Google - Link - Estadão

O Google lançou uma ferramenta que permite que os usuários bloqueiem websites e os exclua dos resultados de pesquisas. No mês passado, a companhia já havia lançado uma extensão para o Chrome, o seu navegador, que fazia basicamente a mesma coisa. Mas, desde sexta-feira, 11, ao lado dos resultados de busca do Google.com, aparecerá também uma opção que permite que você se livre dos domínios que escolher.

A empresa diz que a sua intenção com a nova função é deixar o serviço mais personalizado. O usuário terá que estar logado em uma conta do Google para salvar o bloqueio, que pode ser desfeito se o ódio passar. Agora, os resultados de pesquisa também mostrarão, além do número de páginas encontradas, quantas não apareceram porque não passaram no filtro.

A medida também pode estar ligada com a recente mudança de algoritmo anunciada pelo Google, que alterou a posição de mais de 12% dos websites, prejudicando muitos deles. O Google quer barrar o que chama de content farms (fazendas de conteúdo), sites que enchem os artigos de termos-chave para aparecerem melhor rankeados no busacador. Com os usuários dizendo quais os sites que eles não desejam mais ver – spam, sites que só existem para veicular publicidade -, o trabalho do Google poderia ficar mais fácil.