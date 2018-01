BMW de Steve Jobs é leiloada por até US$ 400 mil em Nova York - Link - Estadão

WAGNER AVANCINI/DIVULGACAO BMW Z8 que pertenceu a Steve Jobs será leiloada em dezembro.

Se estiver com dinheiro sobrando, agora você poderá comprar uma BMW Z8 usada por Steve Jobs, cofundador da Apple. O veículo, que foi do executivo entre 2000 e 2003, será leiloado em Nova York em 6 de dezembro. Por enquanto, a expectativa é de que o carro seja comprado por um valor entre US$ 300 mil e US$ 400 mil.

O veículo prata conversível está sendo ofertado em conjunto com uma cópia antiga de seu registro, em que consta o nome “Jobs, Steven P.”. Além disso, no painel do carro, está embutido um celular de flip da Motorola. Curiosamente, segundo a empresa que organiza o leilão, Jobs odiava o aparelho.

Jobs não era um entusiastas de carros, mas se interessava pelo design das empresas alemãs, de acordo com o anúncio do leilão. Durante sua vida, o criador do iPhone teve também uma Mercedes-Benz SLs e uma motocicleta da BMW. Também circula um boato de que foi o bilionário Larry Ellison, após comparar a engenharia do carro com o design dos produtos de Jobs, quem convenceu o executivo a comprar a BMW Z8.

O carro possui o interior revestido com couro preto e rodou aproximadamente 25 mil quilômetros. Apesar de ter pertencido a Jobs, o preço estimado para o leilão está de acordo com o mercado. Em 2000, quando foi lançada, a BMW Z8 custava US$ 129 mil, mas hoje é vendida por mais de US$ 200 mil.