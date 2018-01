Boa ideia contra criminalidade ou invasão de privacidade? - Link - Estadão

A partir do próximo mês, imagens de câmeras de estabelecimentos comerciais e de centros urbanos serão disponibilizadas para visualização pelos jogadores, de graça. Quem quiser exibir as imagens no site deverá pagar 20 libras por câmera. Quem ajudar a prender mais criminosos todo mês pode ganhar prêmios de até mil libras. O site também vai disponibilizar fotos dos infratores mais procurados pela polícia.

A empresa responsável pelo Internet Eyes diz que o jogo é uma iniciativa experimental e criativa para prevenir crimes com a ajuda da população, mas já está recebendo críticas pela possibilidade de mau-uso e invasão de privacidade.