Boato sobre Enem cancelado alcança TTs - Link - Estadão

Fonte identificada pelo MEC nega ter espalhado informação falsa; hashtag alcançou o quarto lugar nos Trending Topics mundiais

Carlos Lordelo e Diego Cardoso, do Estadão.edu

SÃO PAULO – A Polícia Federal investiga o caso de um usuário do Twitter que espalhou boatos de que o Enem 2012 havia sido cancelado.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+, no Tumblr e no Instagram

Segundo o Ministério da Educação (MEC), a informação é falsa e partiu do perfil chamado Chora Minha Nega (@gui_pangua), que se descreve como “Um cara que não tem o que fazer e fica o dia inteiro na internet”. Ele postou a primeira mensagem com a hashtag #ENEM2012Cancelado às 9h08. A palavra-chave alcançou o 4.º lugar dos Trending Topics mundiais na manhã deste sábado, 3.

Às 12h04, @gui_pangua postou: “fui almoçar q quando volto sou foragido da pol. federal” (sic).

Vários tuiteiros saíram em defesa de @gui_pangua e lançaram a hashtag #GuiPanguaInocente. Alegam que o Chora Minha Nega não foi a origem dos boatos, mas que teriam partido da Vovó da Fiel (@Vovo_Panico). Este perfil postou às 2h12 deste sábado: ”GALERA!!! Avisem os Amigos que o Enem foi cancelado… Descobriram uma fraude agora! #ENEMcancelado” (sic).

Em entrevista por Twitter, @gui_pangua, que se identifica como Guilherme, de 20 anos, diz que “apenas foi na onda” e também postou hashtags sobre o cancelamento da prova que estavam sendo publicados desde a madrugada. “Não acho justo o MEC me responsabilizar.”

Sobre a hashtag #GuiPanguaInocente, Guilherme afirma que a campanha é “justa” porque, segundo ele, não começou a onda de boatos.