Book Place; a livraria de Ray Kurzweil - Link - Estadão

A Toshiba já colocou no ar o site que funcionará como a loja virtual de livros para o e-reader inventado pelo cientista Ray Kurzweil, o Blio. A Book Place ainda não tem data para começar a funcionar (uma mensagem na primeira página diz que será “em breve”).

O diferencial nessa história é que a Book Place irá oferecer títulos para serem lidos no Blio, que não é e-reader físico como o Kindle ou como o iPad, mas sim um software que passa o livro para o digital com a diagramação exatamente igual às versões impressas e pode ser instalado em diversas plataformas (Mac, Windows, Linux, Android, Symbian, Windows Mobile, iPhone). Além dessa vantagem de manter a leitura no ambiente digital fiel à como ela foi pensadas por escritor e diagramador, o Blio permite a inserção de vídeos e outros elementos gráficos no livro. Quem está por trás do desenvolvimento desse software é ninguém menos que Ray Kurzweil. Se você não o conhece, leia aqui o perfil dele que saiu no Link (e aqui uma matéria sobre o Blio).