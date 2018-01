Bota-carregadora - Link - Estadão

Depois da bicicleta, o novo carregador amigo do meio ambiente funciona à base de caminhadas. A ideia é da empresa de comunicações Orange. A galocha transforma a energia das passadas em uma corrente elétrica que regarrega seu telefone – basta plugá-lo no topo da bota. É preciso caminhar por doze horas para garantir uma hora a mais de respiro de bateria.

A galocha, desenvolvida em parceria com a comunidade de energia renovável GotWind, é uma ação dentro do festival de Glastonbury, na Inglaterra, que é patrocinado pela empresa. Por isso, diz a Orange, as doze horas necessárias para carregar o celular não são tão longas assim: basta passá-las dançando.