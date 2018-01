Botão de iniciar retorna com Windows 8.1 - Link - Estadão

Atualização do sistema da Microsoft trará de volta o botão ‘Iniciar’, devido à má adaptação dos usuários com o Windows 8

SÃO PAULO – Uma imagem vazada do que seria a tela do Windows 8.1 revela a volta de um componente clássico: o botão de “Iniciar”, localizado na parte inferior esquerda da tela.

Suposta tela do Windows 8.1 com botão de Iniciar, no canto inferior esquerdo FOTO: Reprodução

O item havia sido eliminado no Windows 8, versão do sistema operacional da Microsoft lançada em 2012 que trouxe radicais mudanças estéticas e estruturais. Muitos usuários reclamaram, sentindo falta do “índice” do computador que podia ser acessado através do botão de “Iniciar”.

A imagem que mostra a volta do botão foi publicada pelo blogueiro Paul Thurrott, responsável pelo Super Site for Windows.

Outra novidade muito provável da próxima atualização do Windows é a função “Boot to Desktop”, onde o usuário pode ligar o computador direto no desktop tradicional, sem acessar a nova interface.

O Windows 8.1 tem o apelido de Blue e deve ser lançado até o final do ano.

