Braço touchscreen - Link - Estadão

Um dispositivo desenvolvido pela Microsoft em parceria com o instituto de Carnegie Mellon quer fazer do seu corpo uma enorme superfície touchscreen. O aparelho, chamado de Skinput, fica próximo ao cotovelo e projeta no braço uma interface de uso que reproduz as teclas de um celular, um game ou qualquer outra coisa.

Se você acha que isso existe apenas na ficção científica, é melhor assistir a demonstração que os pesquisadores subiram no YouTube – e descobrir que há uma maneira diferente de jogar Tetris:

O experimento lembra muito o Sixth Sense, tecnologia desenvolvida pelos laboratórios do MIT, que usa câmeras e pequenos sensores manuais para projetar imagens em qualquer superfície, mas seu funcionamento é totalmente diverso.

Baseado na acústica da pele e dos ossos do corpo humano, o sistema é capaz de identificar o local do toque e, via Bluetooth, transmitir o sinal para o aparelho programado. Pode ser um computador, um iPod ou um smartphone. Segundo a New Scientist, vinte pessoas já testaram o dispositivo, e todas elas acharam a navegação simples e a resposta rápida.

O projeto final, no entanto, só deve ser apresentado no final de abril.