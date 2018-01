Brasil atinge 164;5 milhões de linhas de celular - Link - Estadão

Agosto representou o segundo melhor mês do ano em crescimento de linhas de celular no Brasil. A Anatel contabilizou mais de 2,6 milhões de novas habilitações de números de celular no mês, 1,62% a mais em relação a julho, e o total de telefones móveis no País chegou a 164.539.017, ante a 138,4 milhões em agosto do ano passado.

O número de celulares por habitantes no Brasil, a chamada de teledensidade, também avançou. Chegou a 85,91 linhas para cada 100 brasileiros. Os Estados do norte e nordeste, com menos celulares por habitantes do que a média brasileira, representaram o maior crescimento na teledensidade.

O Piauí teve o maior aumento, de 2,77 no mês, chegando a 53,34 celulares para cada 100 habitantes. A região Centro-Oeste tem mais celulares do que habitantes, são 1,553 linhas para cada pessoa, e os números continuaram em crescimento (1,54%) em agosto. No Sudeste são 97,03 para cada 100 habitantes.

Apesar da expansão, neste ano o crescimento no número de linhas tem diminuído comparado a 2008, que bateu recordes de novas habilitações.

(via Anatel)

FOTO: PAULO LIEBERT/AE