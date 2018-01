Brasil chega a 264;5 milhões de celulares - Link - Estadão

Entre março e abril, 500 mil novas linhas de celulares foram registradas no País de acordo com a Anatel

Ayr Aliski

BRASÍLIA – O Brasil terminou o mês de abril com 264,551 milhões de linhas ativas na telefonia móvel. O número foi divulgado nesta segunda-feira, 20, pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e representa quase 500 mil novas habilitações no mês. Isso significa um crescimento de 0,19% em relação a março.

Com a alta de abril, o País já alcançou uma “teledensidade” de 133,83 terminais móveis para cada grupo de cem habitantes. O Distrito Federal apresentou a maior concentração, com 218,03 celulares para cada cem habitantes.

A mais baixa teledensidade foi registrada no Maranhão, com 92,17 celulares para cada grupo de cem habitantes. São Paulo, que é o maior mercado (63,952 milhões de celulares, ou seja, 24% de todos os acessos móveis do País) registrou uma teledensidade de 151,69 celulares para cada cem habitantes.

Em relação à forma de pagamento, a Anatel informa que em abril o País tinha 211,22 milhões (79,84%) de acessos pré-pagos e 53,33 milhões de acessos pós-pagos (20,16%). Desse total, a banda larga móvel — que permite acesso à internet — representava 70,93 milhões de terminais dentro do número total.

Na divisão do mercado, a liderança ficou com a Vivo, com 76,273 milhões de acessos (28,83%). A segunda posição foi ocupada pela TIM, com 71,453 milhões de celulares (27,01%). Em terceiro lugar ficou a Claro, com 66,084 milhões de terminais (24,98%). A quarta posição foi obtida pela Oi, com 49,649 milhões de celulares (18,77%). Também são citadas CTBC, Nextel, Sercomtel, Porto Seguro e Datora que, juntas, representam 1,091 milhão de acessos (0,41%).

