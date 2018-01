Brasil é 4º país que mais usa redes sociais - Link - Estadão

Brasil é 4º país que mais usa redes sociais

Um estudo da consultoria americana Universal McCann mostra que o Brasil é o quarto país com maior adoção das redes sociais. Em 2009, 69% dos internautas brasileiros pesquisados disseram ter perfis em redes sociais. Apesar disso, o Brasil tem caído no ranking. Até ano passado, o País era o primeiro colocado, junto com a Rússia, com 74%, o que significa que as redes sociais podem estar entrando em uma fase mais estável e madura por aqui.

18/08/2009 | 17h41

Por Filipe Serrano - O Estado de S. Paulo