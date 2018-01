Brasil é lanterna no uso de web móvel na AL - Link - Estadão

Pesquisa mostra Porto Rico, Costa Rica e Chile com os maiores índices de tráfego não originado em computadores

SÃO PAULO – O Brasil é o país latino-americano mais preso ao computador na hora de acessar a internet. Numa pesquisa realizada com dez países da região, ficamos em último lugar no uso de dispositivos como tablets e smartphones para se conectar à web.

Os países com os maiores índices de tráfego não originado em computadores são Porto Rico (5,9%), Costa Rica (3,7%) e Chile (3,1%). O Brasil registra apenas 1,3%, atrás de nações como Peru (1,6%), Venezuela (1,3%), Argentina (1,7%) e Equador (1,9%).

Como se vê, a participação dos tablets e smartphones no tráfego total da internet ainda é muito tímida na América Latina. O total da região é 2,6%. Os dados são de uma pesquisa realizada pela ComScore, Inc, empresa que realiza medições do mundo digital.

Quando se divide essa participação por tipo de aparelho, o Brasil fica em primeiro no uso de tablets, com 39,9%. Depois vem Colômbia, com 38,9%, e Porto Rico, com 34,6%.

O Chile é o primeiro colocado no ranking do uso via smartphones, com 78,8%, seguido da Argentina (77%) e do Peru (65%).

A pesquisa também levantou o uso dos dispositivos para navegar na internet de acordo com o sistema operacional. O iOS, da Apple, lidera em quase todos os mercados latino-americanos: Colômbia (64,3%), Porto Rico (63,7%), Brasil (60,6%), Chile (60,2%), e México (60%). A fabricante do iPhone e do iPad só fica em segundo lugar na Argentina, onde é responsável por 27,5% do trâfego, perdendo para o Android, com 33,1%.

O Android é o segundo colocado em todos os dez países pesquisados, menos na Costa Rica. No pequeno país da América Central, ele fica em terceiro (11,9%), perdendo por muito pouco para o Symbian (12%).

