Brasil é líder em retirada de conteúdo do Google - Link - Estadão

??? País fez 263 pedidos para remover perfis do Orkut, resultados de buscas, vídeos do YouTube e fotografias hospedados pelo Google

SÃO PAULO – O Brasil lidera pela terceira vez o ranking de pedidos de remoção de conteúdo ao Google de acordo com os últimos dados semestrais divulgados pelo buscador nesta segunda-feira, 23. Entre julho e dezembro do ano passado, o Google recebeu 263 pedidos da Justiça ou de autoridades brasileiras para remover mais de 12,3 mil itens de seus serviços, como o Orkut, o YouTube e o Blogger.

Mapa elaborado pelo Google mostra os dados sobre solicitações para remover conteúdo dos produtos do Google e pedidos de informações sobre usuários. FOTO: REPRODUÇÃO

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O Google afirma que o período das campanhas eleitorais de 2010 é em parte responsável pelo aumento de ordens judiciais para a retirada de conteúdo de seus serviços. Além disso, em uma única ação, o Google afirma ter recebido uma ordem para remover mais de 11,5 mil fotos hospedadas no Picasa que eram reproduções de livros protegidos por direito autoral.

Segundo os dados do Google, publicados no site “Transparency Report” (Relatório de Transparência), cerca de 76% dos pedidos foram cumpridos pela empresa no segundo semestre de 2010.

“Nosso objetivo é fornecer acesso às informações para nossos usuários e proteger a privacidade deles”, escreveu o engenheiro do projeto Matt Braithwaite no blog do Google. “Sempre que recebemos um pedido, primeiro checamos para ter certeza que ele está de acordo com o texto e o espírito da lei antes de cumpri-lo. Sempre que possível, nós notificamos os usuários afetados sobre solicitações de informações sobre eles que possam afetá-los. E, se acreditarmos que o pedido é excessivamente amplo, nós procuramos estreitá-lo.”

Setenta e cinco — entre um total de 146 ordens judiciais — são pedidos para remover vídeos do YouTube, a maioria (27) por difamação. Mas também há ações relacionadas à campanha eleitoral (18), privacidade e segurança (7), crítica ao governo (4), segundo os dados do Google.

Além do YouTube, o Orkut e o Blogger foram os maiores alvos de ordens judiciais (36 e 21 respectivamente). A maioria dos pedidos está relacionado à difamação e roubo de identidade.

Outros países. Desta vez o Brasil lidera o ranking apesar de a China não ter feito nenhum pedido de remoção de conteúdo no semestre passado. Nas últimas edições do ranking, a China era listada em primeiro lugar, mas o número de pedidos não era divulgado porque as ações de censura são consideradas segredo de Estado pelo país asiático. Desde junho passado, a versão chinesa do Google (google.cn) não opera buscas e contém apenas um link para a página do Google Hong Kong, que não é censurado.

As autoridades brasileiras fizeram quase o dobro de pedidos de remoção de conteúdo da Coreia do Sul (139), em segundo lugar. Em seguida vêm Alemanha (118), Líbia (68), Índia (67), Estados Unidos (54), Itália (49), Reino Unido (38), Japão (26), entre outros.

Já entre os países que mais solicitaram informações sobre usuários de serviços do Google — normalmente usados para investigações criminais — , os Estados Unidos lideram com mais de 4 mil pedidos. O Brasil aparece em segundo lugar com 1,8 mil, seguido da Índia (1,69 mil), Reino Unido (1,1 mil, França (1 mil), entre outros. O Google faz a divisão do relatório entre “pedidos de remoção de conteúdo” e “solicitações de informações sobre usuários”.

—-

Leia mais:

• Brasil lidera remoção de conteúdo outra vez

• Brasil: o país que mais pede remoção de conteúdo