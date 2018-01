Brasil é novo líder do ranking do volume de spam - Link - Estadão

O relatório mostra ainda que a epidemia já atingiu países antes considerados relativamente seguros, como a Índia. Só esse ano, o país foi fonte de 3,6 trilhões de mensagens – mais que o dobro para o mesmo período no ano passado.

Apesar dos números, nem Brasil nem Índia são diretamente responsáveis pelo envio de spam. Computadores domésticos infectados com vírus ou outros tipos de malware deixam portas abertas para invasores mal-intencionados, que se aproveitam da falta de cuidado com segurança do usuário.