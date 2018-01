Brasil é o terceiro mercado de PCs - Link - Estadão

Consultoria IDC mostra que o Brasil vendeu mais computadores que o Japão e está atrás apenas da China e EUA

SÃO PAULO – O Brasil subiu para a terceira posição no mercado mundial de venda de computadores, apresentando desempenho recorde no segundo trimestre, de acordo com levantamento da consultoria IDC Brasil.

Com vendas de 3,86 milhões de aparelhos, o país superou o Japão em 95 mil máquinas comercializadas, ficando atrás apenas de China e dos Estados Unidos, respectivamente.

O desempenho do setor no país superou o recorde atingido no primeiro trimestre, cujas vendas foram de 3,6 milhões de computadores.

“O resultado está diretamente ligado aos preços extremamente agressivos ofertados pela indústria. Com o dólar estável, os fabricantes têm conseguido manter seus preços em queda, gerando forte demanda, principalmente, no segmento doméstico”, afirmou em nota o analista do IDC Martim Juacida.

Das vendas totais, 69,5% foram para usuários domésticos, 25,8% para os corporativos e 4,7% para o governo e o segmento de educação.

Outro fator que contribuiu para tal performance foi o maior acesso ao crédito da classe média, assim como a condição da economia no país, acrescentou o IDC.

No período, os notebooks mantiveram a liderança sobre os desktops, com 51,5% das vendas. De acordo com Juacida, os notebooks venderam 27% mais no segundo trimestre de 2011 do que no mesmo período do ano anterior.

