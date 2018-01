Brasil entre os 20 maiores países no Facebook - Link - Estadão

Um levantamento da consultoria de marketing digital Pingdom mostra que o Brasil está entre os 20 países com mais usuários no Facebook.

Segundo os dados, que foram levantados a partir de uma pesquisa no Google Ad Planner e não incluem números oficiais, o Brasil teria 6,2 milhões de usuários na rede social. Ao lado do País, estão Chile e Tailândia, com a mesma quatidade.

Pelo tamanho da população brasileira, o Brasil ainda tem poucos usuários no Facebook e perde para outros países latino-americanos, como Argentina, Colômbia e México.

Os Estados Unidos lideram o uso do Facebook, com 130 milhões de usuários entre os 500 milhões que a rede social afirma ter. O país tem 4,6 vezes mais usuários que o segundo colocado, o Reino Unido, com 28 milhões.

O ranking completo fica assim:

1 – Estados Unidos: 130 milhões

2- Reino Unido: 28 milhões

3- Indonésia: 26 milhões

4- Itália: 26 milhões

5- França: 21 milhões

6- Índia: 21 milhões

7- Alemanha: 18 milhões

8- México: 16 milhões

9- Turquia: 16 milhões

10 – Canadá: 15 milhões

11- Malásia: 12 milhões

12- Espanha: 12 milhões

13- Filipinas: 10 milhões

14- Austrália: 9,1 milhões

15- Argentina: 8,2 milhões

16- Taiwan: 8,2 milhões

17- Colômbia: 7,5 milhões

18- Brasil: 6,2 milhões

19- Chile: 6,2 milhões

20- Taiwan: 6,2 milhões.