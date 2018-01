Brasil está enviando menos spam; diz estudo - Link - Estadão

Queda na lista é resultado de campanha pelo fechamento da principal saída de spams do país

SÃO PAULO – Na análise do terceiro trimestre de 2013, o Brasil deixou de figurar na lista dos dez países que mais enviam spams no mundo, de acordo com as estatísticas da lista da Composite Blocking List (CBL), que registra IPs suspeitos de enviarem mensagens maliciosas. Depois de ter figurado entre os três primeiros colocados entre 2009 e o terceiro trimeste, o Brasil caiu de maneira drástica para a 12° posição.

A melhora significativa tem explicação clara. É o resultado do trabalho do Comitê Gestor da Internet na campanha de adoção de Gerência de Porta 25, projeto que teve início em 2005 e foi encerrado no ano passado. A campanha contemplou uma série de acordos que trabalharam pela redução de envio de spams por redes domésticas.

Em 2009, o Brasil registrava um milhão de IPs na lista, sendo responsável por 17% de todos os IPs listados. O volume agora caiu para 2%.

“A redução do volume de spam saindo das redes do Brasil implica indiretamente em menor volume de mensagens sendo tratadas por todos os provedores, o que reduz custos relacionados à operação de serviços de e-mail e melhor aproveitamento da infraestrutura de rede”, explica Eduardo Fumes Parajo, conselheiro do CGI.br e diretor presidente do conselho consultivo superior da Associação Brasileira de Internet (Abranet).