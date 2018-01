Brasil fez 308 pedidos de dados ao Yahoo - Link - Estadão

País aparece em 11º lugar no ranking de governos que mais fizeram requisições de dados sobre usuários do site

SÃO PAULO – Nesta sexta-feira, 6, a Yahoo! publicou seu primeiro relatório de transparência global, detalhando os pedidos governamentais sobre dados dos usuários nos primeiros seis meses de 2013, seguindo o exemplo de outras empresas como Google, Facebook e Twitter.

Os EUA ocupam o primeiro lugar da lista, com 12.444 requisições para 40.322 contas ou usuários diferentes. A Alemanha ficou em segundo lugar, com 4.295 pedidos para 5.306 contas específicas, e a Itália em terceiro, com 2.637 requisições para 2.937 usuários.

O Brasil também apareceu no relatório do Yahoo!, no décimo primeiro lugar, com 308 pedidos para 385 contas diferentes. Desses, 57 (18% do total) resultaram em divulgação completa das informações requisitadas; e outros 146 (47% do total) em informações básicas dos usuários (como nome, endereço IP, localização e informações de login).

Em um post no seu blog, o Yahoo enfatizou que os pedidos cobriram menos de 0,01% de sua base de usuários mundial. “Nosso departamento legal demanda que os pedidos governamentais de dados sejam feitos por meios e para propósitos legais”, diz o comunicado. Além disso, a empresa divulgou que atualizará o relatório de transparência global a cada seis meses.

—

Leia mais:

• Brasil fez 715 pedidos de dados ao Facebook

• Brasil fica no primeiro lugar em pedidos de remoção no Twitter

• Brasil lidera pedidos de remoção ao Google