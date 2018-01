Brasil ganha loja de apps do Chrome - Link - Estadão

Versão brasileira priorizará produção nacional de aplicativos

O Google anunciou nesta sexta-feira, 16, que a loja de apps do Chrome ganhou uma versão nacional. O anúncio foi feito durante o encontro de desenvolvedores Google Developer Day.

A Chrome WebStore já funcionava no País. Agora, porém, o conteúdo nacional terá prioridade e o pagamento da compra poderá ser feito em reais.

Outros 23 países ganharam sua versão da loja.

A Chrome Web Store foi lançada em dezembro do ano passado e trouxe para o browser o conceito de loja de aplicativos popular em smartphones. Há games como Farmville e Plants vs. Zombies, extensões, utilidades e apps de publicações – como o do Estadão.