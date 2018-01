Brasil já é líder em participação no Twitter - Link - Estadão

O Brasil tornou-se o líder mundial em disseminação do Twitter. Segundo estudo do Ibope Nielsen Online, 15% dos internautas brasileiros já aderiram ao serviço de microblogging, totalizando 5 milhões de usuários. Os números são referentes a junho. Em comparação com maio, houve um aumento de 71%.

Leia também:

• Lista dos políticos no Twitter – aberta para colaboração

O dado não significa, entretanto, que o Brasil tenha o maior número de usuários no site. Quer dizer que, proporcionalmente à quantidade de internautas de cada país medido, o Brasil tem maior penetração. Em segundo lugar, ficaram os EUA, com 11%. Em terceiro, o Reino Unido, com 9%.

Outra liderança que o Brasil assumiu relativa ao Twitter é a de tempo médio gasto no site. Os brasileiros visitam o serviço, em média, sete vezes por mês e gastam 36 minutos. Já os norte-americanos gastam 31 minutos e os britânicos, 25.

Esse crescimento acelerado do Twitter no Brasil dá mostras de que repete os passos do Orkut quando estava prestes a estourar, em 2004. Na época, antes de os brasileiros formarem a maioria de usuários do site, havia um clima de muita competição, tanto para saber quem era o usuário que tinha mais seguidores como para mostrar ao mundo que os brasileiros estavam dominando o serviço.

No Twitter de hoje, a polêmica dos scripts que adicionam automaticamente seguidores se justifica pelo mesmo motivo: uma briga para subir no ranking e mostrar que tem mais seguidores. Mais recentemente, empresas e artistas começaram a usar artifícios para subir também. O apresentador Luciano Huck, por exemplo, começou a distribuir TVs de LCD e iPhones para aumentar o número de seguidores.

Além disso, os brasileiros também começam a dar provas de que querem mostrar que estão presentes em grande quantidade no serviço. Já conseguiram colocar em destaque nos trend topics (os temas mais falados, que ganham chamada na home do serviço), assuntos como #chupa, #forasarney e, ontem, #brazilwantsJP, num pedido para que os irmãos da banda Jonas Brothers voltassem a fazer shows no País.

Ainda não há, entretanto, especialistas que se arrisquem a afirmar que o site irá, no final, virar hegemônico como o Orkut, principalmente porque uma grande parcela dos usuários que entram não consegue entender o seu funcionamento. “Não dá para saber se irá repetir o sucesso do Orkut. Não conseguimos saber onde vai parar”, diz a gerente do Ibope Nielsen Online, Ana Monteiro. “O que conseguimos perceber é que o Twitter está caindo no gosto das pessoas agora, embora o site seja mais antigo. Um dos motivos pode ser a divulgação que as pessoas estão fazendo de suas contas no Twitter. Inclusive os veículos de mídia estão dando destaque para isso.”