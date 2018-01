Brasil já é o segundo país no Facebook - Link - Estadão

Com 23% dos usuários ativos na rede, País só fica atrás dos EUA

SÃO PAULO – A invasão brasileira já estava no ar. Agora é oficial: o Brasil já é o segundo maior país do Facebook, atrás apenas dos EUA.

Hoje há 43,6 milhões de brasileiros ativos na rede social. Os brasileiros correspondem a pouco mais de 23% dos membros da rede. Os Estados Unidos, berço do Facebook, têm mais de 157 milhões de usuários (ou pouco mais de 50% dos membros da rede social). Os números são do Social Bakers.

Brasil e Índia disputavam a segunda posição em número de usuários. A Índia hoje tem 45,7 milhões de pessoas com perfis no Facebook, mas a tendência é que o Brasil se consolide na segunda posição.

Nos últimos três meses houve um aumento de 22% no número de brasileiros na rede social – enquanto, entre os indianos, o crescimento foi de apenas 5%. Se a tendência permanecer, é uma questão de tempo para o Brasil dominar ainda mais a rede social. Os EUA, primeiro colocado, teve um crescimento de menos de 1% no número de usuários.

