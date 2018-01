Brasil lidera pedidos de remoção no Twitter - Link - Estadão

Foram dez pedidos pela retirada de conteúdo; governos pelo mundo fizeram 1.157 solicitações de dados de usuários à empresa

SÃO PAULO – Nesta quarta-feira, o Twitter divulgou uma nova versão de seu relatório de transparência, com o número de pedidos de dados de usuários, solicitações de remoção de conteúdo por parte do governo e notificações que alegam violação a direitos autorais recebidas pela empresa entre janeiro e junho de 2013.

De acordo com o relatório, o Brasil foi o líder em pedidos do governo para remover ou suspender conteúdo por meio de ordem judicial, com nove solicitações – e mais uma que partiu diretamente de agências do governo, sem passar pela Justiça.

Pedidos de remoção de tweets ou contas no primeiro semestre deste ano

Dos dez pedidos, foram atendidos apenas quatro, envolvendo 11 usuários; 39 tweets foram removidos. Uma conta foi suspensa no País por conteúdo difamatório, afirma o documento. No total, foram recebidos 60 pedidos de retirada de conteúdo do ar em todo o mundo no último semestre. Segundo a empresa, apenas quatro contas de usuários foram de fato suspensas.

Dados de usuários. Além dos pedidos para a remoção de contas ou tweets, o relatórios também mostra a quantidade de pedidos de dados pessoais de usuários ao Twitter por parte do governo. No primeiro semestre deste ano, foram 1.157 solicitações, sendo a maioria provenientes dos Estados Unidos. Foram 902 pedidos, dos quais 67% foram atendidos.

O país costuma liderar tais tipos de pedidos a empresas devido a recursos legais de notificação extra-judicial, que permitem que agências solicitem dados de usuários sem envolver a Justiça. Apenas 11% dos pedidos partiram de ordem judicial.

Nesse quesito, o Brasil, que aparecia em terceiro lugar no semestre anterior, aparece em quarto lugar da lista, com 22 pedidos de dados de usuários à rede social. Destes, 32% foram atendidos, envolvendo 44 usuários.