Brasil pode receber novos iPhones em 15/11 - Link - Estadão

Enquanto isso, primeira Apple Store brasileira, no Rio, poderá abrir as portas apenas em 2014

SÃO PAULO – A próxima onda de lançamento dos novos iPhones está para chegar – e deve incluir o Brasil.

De acordo com informações do site App Advice, a empresa de Tim Cook começará a vender o iPhone 5C e o iPhone 5S em vinte novos países a partir do dia 15 de novembro.

A novidade não foi confirmada pela Apple, mas, caso seja, serão 61 os países que receberão o iPhone a partir do dia 15 de novembro.

Além do Brasil, os novos donos de iPhone poderão ser encontrados em Antígua e Barbuda, Bahamas, Bolívia, Chile, Costa Rica, Chipre, Equador, Granada, Indonésia, Israel, Jamaica, Jordânia, Kuwait, Panamá, Paraguai, Filipinas, Catar, África do Sul e Venezuela.

Loja brasileira

Em agosto, foi noticiado que a Apple estaria construindo sua primeira loja de varejo no Brasil, localizada no shopping VillageMall, no Rio de Janeiro. Um rumor dizia que a loja seria inaugurada em dezembro, mas o site americano 9to5Mac reportou que talvez o estabelecimento só abra suas portas em 2014.

Segundo o 9to5Mac, “a Apple começará a procurar empregados de varejo em suas próprias lojas nos EUA que queiram se mudar para o Rio de Janeiro por vários meses no primeiro semestre de 2014″. O texto ainda afirma que a meta da empresa é abrir sua loja em fevereiro ou março, antes do começo da Copa do Mundo.

