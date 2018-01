Brasil prepara plano de defesa digital - Link - Estadão

Documento, que deve ser divulgado em fevereiro, detalhará o planejamento para os eventos esportivos hospedados aqui

SÃO PAULO – O Planejamento Estratégico de Segurança, que define papel de cada instituicão governamental na segurança cibernética do Brasil, será divulgado na primeira quinzena de fevereiro deste ano. A informação foi dada pelo coronel Eduardo Vianna, chefe da Divisão de Operações do Centro de Defesa Cibernética (CDCiber), órgão criado em 2010 e parte do Ministério da Defesa.

Coronel Vianna fala sobre a experiência de cibersegurança na Rio+20 e sobre os próximos desafios do País. FOTO: Anna Carolina Papp/Estadão

Em palestra na sexta edicão da Campus Party no Anhembi, em São Paulo, Vianna afirmou que o documento, que traz os parceiros do projeto “desde Dilma Rousseff até o último município”, foi elaborado em 2011. Era para ter sido lançado no ano passado, mas ainda passa por revisão. Segundo o coronel, suas diretrizes são de extrema importância para o planejamento da segurança das redes e sistemas de informação durante os eventos de grande porte que o Brasil hospedará nos próximos anos: a Copa do Mundo, as Olimpíadas e a Copa das Confederacoes, já em junho deste ano.

Licões da Rio+20. “Proteção, ninguém garante. Mas o trabalho está sendo feito”, afirmou Vianna quando perguntado se o Brasil está preparado para tais eventos e se é capaz de assegurar um ambiente digital seguro. Ele afirmou que há seis meses o CDCiber vem se preparando para a Copa das Confederações, e que parte da infraestrutura e o conhecimento gerado na conferência da ONU Rio+20, realizada em junho do ano passado, serão aproveitados no novo desafio.

Vianna explica as diretrizes para coordenacão da defesa de sistemas de rede e sistemas da informacão

No entanto, Vianna ressaltou que, apesar da experiência adquirida na Rio+20, na qual esteve ativamente envolvido, a proporção do evento esportivo deste ano é outra, e requer mais cuidados. “Rio +20 é banana, Copa das Confederacões é outra coisa!”, afirmou. O coronel apontou que o evento esportivo ocorrerá simultaneamente em várias cidades. Por isso, haverá uma Central de Monitoração Cibernética (CMCiber) em Brasília e outras unidades menores em diferentes Estados.

Para Vianna, a conferência da ONU no ano passado ensinou grandes lições em termos de segurança de redes. Era um desafio porque, diferentemente da Campus Party, que oferece conexão em cabos, a rede era toda Wi-Fi; e ninguém precisava se autenticar — o que dificulta a segurança.

Houve ataques e problemas como desconfiguração de páginas e interferência nas redes de dados, mas que puderam ser resolvidos. Para ele, isso só foi possível devido a um planejamento prévio e à parceria com outros órgãos, como a Polícia Federal, a FAB, a Anatel, entre outras.

Ele ressalta que a missão do CDCiber é integrar e coordenar, ou seja: identificar os parceiros envolvidos, ter a visão global, investigar e fazer análises de risco: “Não tem como trabalhar em cibernética sem mexer com a área de inteligência, sem prever o que pode acontecer. É preciso adotar uma posicão proativa, e não só reativa.”

Guerra de grupos. Vianna aponta, porém, que a questão de cibersegurança não deve ser pensada apenas pelo Ministério da Defesa ou pela Academia, mas por toda a sociedade. “Com as redes sociais e o crescimento da mídia, as coisas são frequentemente compartilhadas”, disse. “E hoje em dia, ciberguerra não é mais uma guerra entre nações e Estados. Há uma mescla muito grande entre a vontade de pessoas; é uma guerra de grupos, com vontades em comum, que pode trazer sim grandes estragos aos países.”

O Planejamento Estratégico de Segurança, apesar de ser focado na Copa das Confederações, na Copa do Mundo de 2014 e na Olimpíada de 2016, continuará sendo válido posteriormente. O coronel acredita que a preparação para estes eventos pode deixar um rico legado de infraestrutura de defesa cibernética para o País, como equipamentos e modelagem, além da prática e conhecimento adquiridos. “E nunca é demais; sempre haverá novos eventos e novas oportunidades”, afirmou.

