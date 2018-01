Brasil produz menos celular - Link - Estadão

A redução nas exportações de celulares da indústria brasileira afetou negativamente a produção industrial no setor, segundo o gerente da Coordenação de Indústria do IBGE, André Macedo. A valorização do real frente ao dólar em 2010 ajudou a tornar menos atrativas as vendas externas brasileiras de telefones celulares.

Macedo explicou que a trajetória descendente no nível de atividade da indústria de celulares, ao longo de 2010, é visível ao se comparar a evolução trimestral do setor, que subiu 16,3% no primeiro trimestre; avançou apenas 0,9% no segundo trimestre; caiu 3,8% no terceiro trimestre; e recuou 13,6% no quarto trimestre, sempre na comparação com igual trimestre de 2009.

Outro setor que também mostrou trajetória descendente em sua evolução trimestral, ao longo de 2010, foi o de eletrodomésticos, cuja produção subiu 44,2% no primeiro trimestre; avançou 34,6% no segundo trimestre; mas caiu 8,3% no terceiro trimestre; e recuou 4,3% no quarto trimestre, sempre na comparação com igual período do ano anterior. Macedo explicou que os desempenhos de produtos das linhas branca e marrom foram afetados negativamente pela retirada dos benefícios fiscais de isenção e de redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

/ Alessandra Saraiva (AGÊNCIA ESTADO)