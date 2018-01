Brasil tem 23;46 milhões de acessos de banda larga - Link - Estadão

RIO DE JANEIRO – O Brasil encerrou agosto com 23,46 milhões de acessos de banda larga fixa, uma adição de 47.575 acessos na comparação com julho, informou nesta terça-feira a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

A América Móvil, que reúne Claro, Embratel e NET, manteve a liderança do mercado com 30,75% de participação (frente a 30,44% em julho), enquanto Oi manteve o segundo lugar, com 27,87% (frente a 27,91% em julho).

A estatística da Anatel, porém, não inclui a compra da GVT pela Telefonica. Se confirmada pelo Cade, a transação deixará a operadora espanhola na liderança do mercado, de acordo com dados do relatório anual de 2013

/ REUTERS