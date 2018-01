Brasil tem mais de 250;8 milhões de celulares - Link - Estadão

Segundo Anatel, foram 3,2 milhões de novas habilitações em março, o melhor resultado dos últimos 13 anos

BRASÍLIA – Com 3,2 milhões de novas habilitações em março, a telefonia celular no Brasil rompeu a barreira dos 250 milhões de linhas ativas no mês passado, totalizando 250,8 milhões. De acordo com dados divulgados nesta terça-feira, 17, pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a chamada teledensidade no País chegou a 128 acessos para cada 100 habitantes.

Segundo o órgão regulador, o desempenho em novas habilitações de linhas móveis em março foi o melhor para o mês nos últimos 13 anos, com expansão de 1,30% na base de assinantes na comparação com fevereiro deste ano. Do total, 52 milhões de acessos contam com banda larga móvel (3G).

A Vivo continua líder no mercado brasileiro, com 29,81% de participação, seguida por TIM (26,80%), Claro (24,56%) e Oi (18,53%). Mas foi a segunda colocada que registrou o maior número de adições líquidas em março entre as operadoras brasileiras de telefonia móvel, com 1,297 milhão de novos assinantes, totalizando 67,217 milhões de usuários.

A Vivo registrou ligeira queda na participação de mercado (de 29,85% para 29,81%). A Claro teve o menor número de adições no mês passado, de 495 mil, totalizando 61,595 milhões. A Oi registrou adições de 510 mil usuários, somando 46,47 milhões.

Considerando apenas os terminais 3G (banda larga móvel), o número de acessos totalizou quase 52 milhões.

