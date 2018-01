Brasil tem o iPhone mais caro do mundo; segundo Financial Times - Link - Estadão

SÃO PAULO – O Brasil possui o iPhone mais caro do mundo, segundo o jornal britânico Financial Times. O estudo, que compara as 20 maiores economias globais, indicou que o valor pago por um iPhone no Brasil é quase o dobro do que é pago nos EUA.

A pesquisa é realizada com base no modelo mais barato encontrado nos países, o iPhone 6 com 16GB de memória. Aqui, o preço está numa média de US$1.254,00, valor 34,5% acima do segundo colocado – a Rússia – que tem um preço médio de US$932.

O estudo é realizado com base no preço do smartphone nos EUA, que possui o menor preço do mundo: a partir de US$650.

Logo após os dois primeiros colocados, China e Índia completam o ranking dos quatro maiores valores do iPhone. Abaixo, a tabela completa divulgada pelo Financial Times: