Brasil terá 4ª geração de celulares até 2014 - Link - Estadão

BRASÍLIA – A presidente Dilma Rousseff disse nesta segunda-feira, 12, que a quarta geração de celulares será implantada no Brasil antes da Copa do Mundo de 2014, o que possibilitará velocidade maior no acesso à internet através de aparelhos móveis.

“Vamos implantar no Brasil o celular de quarta geração antes da Copa do Mundo. Significa que os brasileiros, e quem vier para o Brasil acompanhar os jogos, vão ter acesso à internet pelo celular com uma velocidade altíssima”, disse Dilma durante seu programa semanal de rádio “Café com a Presidenta”.

Segundo ela, já foi autorizado o investimento de r$ 200 milhões na infraestrutura das 12 cidades-sede da Copa para garantir transmissão de voz e imagens.

Dilma disse ainda que, até 2014, a internet banda larga a preço popular estará presente em vários municípios brasileiros. A partir de 1o de outubro, o preço médio a ser cobrado será de R$ 35, metade do valor praticado atualmente.

“Nós queremos chegar a, pelo menos, 40 milhões de lares com acesso à internet de alta velocidade”, afirmou a presidente.

De acordo com Dilma, a meta do governo é ter mais de 70% das residências conectadas à internet.

