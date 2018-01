Brasil terá Nokia com Windows em março - Link - Estadão

Stephen Elop, CEO da empresa, visita pela primeira vez o País e anuncia produção local

Por Renato Cruz

SÃO PAULO – O canadense Stephen Elop é o primeiro presidente não finlandês da Nokia. Quando assumiu a direção da empresa, em setembro do ano passado, teve de tomar várias medidas impopulares de reestruturação, anunciando o corte de milhares de empregos. Ex-diretor da Microsoft, ele anunciou em fevereiro deste ano a adoção do Windows Phone como a plataforma de software para seus smartphones.

O CEO da Nokia, Stephen Elop, falou à imprensa em evento em São Paulo nesta quarta-feira. FOTO: ERNESTO RODRIGUES/AE

Os funcionários da Nokia não encararam isso com suspeita, como se ele fosse um agente duplo? “Em primeiro lugar, é preciso dizer que tivemos de tomar algumas decisões difíceis”, disse Elop na quarta-feira, 30, em São Paulo, durante a sua primeira visita ao Brasil. “O mercado havia mudado e a Nokia não mudou suficientemente rápido.”

O executivo explicou então que a decisão de abraçar o sistema operacional da Microsoft não foi uma aposta pessoal dele, mas resultado de muito análise e conversa dentro da empresa. “Analisamos três opções, e achamos que o Windows Phone era a melhor”, afirmou Elop.

As opções eram continuar apostando no sistema Symbian, da própria Nokia, que não vinha dando o resultado esperado; investir no Android, sistema operacional do Google, que é usado por concorrentes como Samsung, LG e Motorola; ou optar pelo Windows Phone. A direção da Nokia acabou concluindo que o Windows Phone era a melhor maneira de a Nokia se diferenciar.

Segundo Almir Narcizo, presidente da Nokia do Brasil, os dois modelos da Nokia que usam o Windows Phone vão chegar ao mercado local no fim do primeiro trimestre de 2012. “Serão lançados com diferença de alguns dias”, disse o executivo. O Lumia 710, mais simples, será produzido em Manaus. O Lumia 800, mais sofisticado, será importado.

Mercado. Maior fabricante de celulares do mundo, a Nokia vem perdendo mercado, sendo pressionada pelo iPhone, da Apple, e pelos aparelhos com sistema Android na faixa de aparelhos mais sofisticados e por concorrentes chineses no segmento mais popular.

Segundo a consultoria Gartner, em unidades vendidas, a Nokia fechou o terceiro trimestre com uma fatia de 23,9% do mercado mundial de celulares, comparada a 28,2% no mesmo período de 2010. Em faturamento, já é menor que a Apple.

A Nokia já foi objeto de desejo do consumidor de celulares, e luta para reconquistar essa posição. “Estamos de volta aos trilhos”, disse Elop. Em fevereiro, o executivo comparou a situação da empresa com uma “plataforma em chamas”. Segundo ele, a situação mudou, e a imagem que ele usou foi a de um corredor que caiu, se levantou e voltou à corrida.

Além dos smartphones com Windows Phone, modelos da linha Asha (foto) começam a ser vendidos em 2012. FOTO: DIVULGAÇÃO

Elop anunciou a chegada ao Brasil da linha Asha, de celulares mais baratos com acesso à internet. Eles fazem parte da estratégia da Nokia de endereçar o mercado do “próximo bilhão” de pessoas que vão se conectar à rede mundial. “Precisamos ter um portfólio amplo”, completou. Os aparelhos – que usam a plataforma de software S40, mais simples que o Windows Phone — chegam ao mercado no começo do próximo ano.

“É um prazer estar numa economia que está crescendo, o que é difícil de se encontrar nesses dias”, disse Mary McDowell, vice-presidente executiva da Nokia, que também visita o Brasil. Ela destacou o recurso Easy Swap, que permite ao usuário manter a configuração de até cinco chips em seu aparelho.

Elop disse que o diferencial da Nokia, para concorrer com iPhone e Android, será todo o ecossistema, o que inclui software, hardware e serviços. Ele destacou o design dos aparelhos da empresa. Mas, com a velocidade de lançamentos do mercado, apostar em design não é igual ao cachorro correr atrás do próprio rabo? Elop acha que não.

