Brasil: uma dezena de celulares Android - Link - Estadão

O Brasil chegará ao fim do primeiro semestre de 2010 com pelo menos dez dos principais telefones Android à venda por aqui e que foram lançados no último ano. A Sony Ericsson — última das principais fabricantes a adotar o Android — pretende trazer o X10, que foi lançado em fevereiro em Barcelona. E a taiwanesa HTC, a mesma que fabrica o Nexus One nos EUA, também prepara a comercialização do modelo Tattoo, apresentado em setembro. Ambos telefones estão homologados na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) desde março.

A Motorola por enquanto é a que mais aposta nos telefones Android para vender modelos de celulares mais competitivos no País e no exterior. Ela apresentou na sexta-feira, 9, o seu quarto modelo Android no Brasil. Chamado de Quench, o telefone não traz teclado físico ao contrário dos outros aparelhos já lançados por aqui (BackFlip, Dext e Milestone) . Os comandos são todos na tela, sensível ao toque. O Quench será vendido inicialmente pela Tim, que terá preços agressivos (abaixo de R$ 1 mil) para vender o modelo.

A HTC é uma das fabricantes que mais lançaram telefones Android no mundo. São sete ao todo, incluindo o Nexus One, que é vendido como um Google Phone, e o G1, o primeiro telefone Android a ser comercializado. No Brasil, porém, a falta de uma cadeia de produção maior e os altos preços dos telefones atrapalha a vinda dos modelos. O Tattoo será o segundo aparelho com o sistema do Google lançado pela HTC no Brasil. O primeiro foi o Magic, em setembro passado.

Além dos telefones da HTC, Motorola e Sony Ericsson, a Samsung têm dois modelos de smartphones do tipo no País e a LG, um, somando ao todo dez aparelhos Android.