Brasileira na Nasdaq - Link - Estadão

Spring Wireless é uma empresa brasileira criada por Marcelo Condé, ex-banqueiro do Goldman Sachs, que fatura centenas de milhões de dólares por ano vendendo soluções móveis para empresas como Coca-Cola, Citigroup, Nestlé e Ambev. A empresa começou em 2001 com 20 funcionários e teve US$ 100 milhões de receita em 2009, sendo 45% oriundo da Europa e EUA.

Condé cogita abrir capital na Nasdaq ano que vem, o que financiaria sua expansão pelo mundo. O que fez dela tão requisitada foi a invenção de serviços que interligam aparelhos móveis a sistemas tradicionais. Assim os empresários fazem transações financeiras e fecham negócios a qualquer hora e lugar. O carro chefe da Spring é o Mobile Fusion, útil para transmissão de dados, ferramentas de gerenciamento e segurança.

Mas invenções milionárias como esta não surgem do nada. Condé usou 250 mil horas desenvolvendo seu software e aplica cerca de 21% da sua receita em pesquisa e desenvolvimento enquanto a média de investimento do setor é de 8%.

