Brasileira Vostu poderá tirar jogos do Orkut - Link - Estadão

SÃO PAULO – A companhia brasileira de games sociais Vostu, produtora de jogos para o Orkut e para o Facebook, sofreu uma derrota na justiça brasileira e, por causa de uma alegação de plágio da norte-americana Zynga, pode ter que deletar quatro de seus jogos. Os títulos que podem ser removidos são Megacity, Café Mania, Pet Mania e Vostu Poker, todos considerados pela empresa rival e pelo primeiro parecerista do processo como cópias de originais da Zynga.

A empresa norte-americana entrou com um processo contra a Vostu nesta quarta-feira, 3, alegando violação de direitos autorais e concorrência desleal, alegações com as quais a justiça concordou em primeira instância. Se a Vostu não cumprir a determinação em 48 horas, poderá pagar R$ 20 mil por cada dia de atraso. O valor do processo é de R$ 1,5 milhão.

Em nota divulgada na tarde desta quinta-feira, a Vostu afirma que “está se defendendo agressivamente da Zynga, uma empresa estrangeira que quer conquistar espaço de mercado por meio de estratégias baratas e tenta explorar o sistema judiciário ao invés de buscar a competição justa”. “Nós seguimos confiantes em nossa posição e a Vostu não removerá seus jogos do Orkut ou do Facebook”, conclui.

