Brasileiro fica fora de lista de acionistas - Link - Estadão

SÃO PAULO – Eduardo Saverin e Sean Parker, personagens fundamentais na história do Facebook, estão de fora da lista dos acionistas da rede social.

Saverin ficou com 5% do Facebook depois de um acordo judicial. FOTO: DIVULGAÇÃO

O brasileiro Saverin, que fundou o Facebook junto com Mark Zuckerberg em 2004, comemorou o IPO em seu perfil e postou uma foto da primeira versão da rede social (thefacebook.com).

Ele ficou com 5% do Facebook em um acordo judicial, mas diz que hoje sua parcela é de apenas 2,5%. A porcentagem já lhe garante uma fortuna estimada em US$ 2 bilhões.

Sean Parker, fundador do Napster e o primeiro a investir no Facebook também não aparece na lista de acionistas.

A abertura de capital do Facebook criou vários milionários. Sheryl Sandberg, diretora de operações da rede, tem 0,1% da empresa — isso lhe rendeu US$ 100 milhões.

Mark Zuckerberg tem 28% das ações — isso o coloca entre os dez homens mais ricos do mundo, com fortuna estimada em US$ 28 bilhões. O Facebook é avaliado em US$ 100 bilhões.

