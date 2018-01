Brasileiro Hugo Barra anuncia saída do Google - Link - Estadão

Executivo que era vice-presidente do projeto Android vai trabalhar na fabricante de smartphones chinesa Xiaomi

SÃO PAULO – O engenheiro brasileiro Hugo Barra, responsável pelo projeto Android no Google, anunciou nesta quinta-feira, 28, que está deixando a empresa após seis anos. Em sua conta na rede social Google+, Barra afirmou que vai assumir a vice-presidência da Xiaomi, uma das maiores fabricantes de smartphones da China, que confirmou a nova contratação em sua conta no Twitter.

Hugo Barra anunciou o Nexus 7, em 2012. FOTO:Paul Sakuma/AP

“Em algumas semanas eu vou entrar para o time da Xiaomi, na China, para ajudá-los a expandir seu incrível portfólio de produtos e seus negócios globalmente”, disse Barra, em comunicado publicado no Google+. “Estou ansioso por esse novo desafio e estou particularmente animado com a oportunidade de continuar direcionando o ecossistema Android”.

O Google divulgou uma nota confirmando a saída do brasileiro e dizendo que ele fará falta a empresa.

No mercado, especula-se que a saída de Barra do Google pode ter outros motivos. Segundo o AllThingsD, blog de tecnologia do The Wall Street Journal, Barra terminou recentemente um relacionamento com outra funcionária do Google, chamada Amanda Rossberg, gerente de marketing do Google Glass.

Amanda estaria saindo agora com Sergey Brin, cofundador do Google, que acaba de anunciar que vai se divorciar de sua esposa, Anne Wojcicki, após seis anos de casamento. Fontes próximas a Barra disseram ao AllThingsD, no entanto, que a decisão de deixar o Google teria sido tomada por Barra antes do novo relacionamento vir a tona.

Fundada em 2010, a chinesa Xiaomi vende celulares, tablets e desenvolve aplicativos para o mercado chinês. Seu principal aparelho topo de linha é o Mi 2S, que tem a versão 4.1 do Android.

Barra nasceu em Belo Horizonte, é formado em administração e engenharia no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) e trabalha no Google desde 2008. Com sua saída, a divisão do sistema operacional Android fica desfalcada, já que Andy Rubin, fundador do sistema, deixou o Google no início do ano. O Android é atualmente o sistema operacional mais usado em dispositivos móveis de todo o mundo.