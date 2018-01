Brasileiros adotam site que emula o antigo Google Reader - Link - Estadão

Em cerca de dois dias, brasileiros já são os que mais acessam o serviço, dão sugestões e já querem ajudar a traduzir o site

SÃO PAULO – O The Old Reader, site que emula o Googler Reader comentado pelo Link ontem, passa por uma situação curiosa. Resultado de um imenso boca-a-boca via redes sociais, os brasileiros já são a maioria utilizando o serviço e chamam a atenção dos donos do site. “1150 usuários em um dia. Isso é incrível. O Brasil agora é nosso país favorito”, postaram no Twitter oficial.

“Tivemos uma onda de nova usuários ontem, em especial do Brasil, foi uma supressa”, afirma Elena Bulygina, responsável pela comunicação do The Old Reader. De acordo com ela, foi na noite de quarta-feira,3, que eles notaram uma série de replies no Twitter e foram checar a movimentação do site. “Vimos centenas de usuários se cadastrando e importando feeds e tem sido assim nas últimas 24 horas”. Elogios, pedidos, dúvidas e até declarações de amor de brasileiros aparecem na timeline do site no Twitter.

Entre os tweets elogiosos, um usuário estrangeiro lembrou que “ter muitos brasileiros não é bom sinal”. A fama de destruição da orkutização realmente assombra, os servidores do site sentiram a onda de novas inscrições e o site sofreu instabilidade, embora não tenha chegado a ficar fora do ar.

Mesmo com as dificuldade do servidor em suportar o número de acessos, Elena elogia os brasileiros – eles querem ajudar na construção do site. “O povo brasileiro é ótimo. São pacientes, agradecidos, engraçados, divertido e fáceis. Recebemos feedbacks cômicos juntamente com algumas sugestões úteis e solicitações de recursos. Há também voluntários para a tradução do site para o Português”.

