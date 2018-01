Brasileiros no Shorty Awards - Link - Estadão

O Twitter da ex-senadora Marina Silva (PV-AC) ganhou o prêmio Shorty Awards, considerado pelo jornal New York Times uma espécie de “Oscar dos twitters”. Marina foi vencedora da categoria “políticos” na terceira edição anual do prêmio, que reconhece pessoas e organizações que produzem o melhor conteúdo na mídia social.

A ex-senadora e candidata à presidência em 2010 agradeceu o prêmio no Twitter. FOTO: REPRODUÇÃO

As indicações vieram dos internautas e foram analisadas pelos integrantes da Real-Time Academy of Short Form Arts & Sciences. Marina tem atualmente 418.781 seguidores no Twitter, que surgiu inicialmente como ferramenta da campanha eleitoral para a Presidência da República. Para os organizadores da campanha da ex-senadora, a atuação de Marina nas rede sociais ajudou a alavancar os 19,6 milhões de votos no primeiro turno da eleição presidencial de 2010.

“O Shorty Awards é o reconhecimento desse trabalho coletivo, que envolve a militância socioambiental, os profissionais de suporte e todos os que aportam o seu saber e suas reflexões para a formulação do conteúdo político”, afirmou a ex-senadora em nota divulgada por sua assessoria nesta tarde.

Duas mensagem de agradecimento à premiação também foram publicadas no Twitter da ex-senadora. “Agradeço a todos os internautas que votaram no @silva_marina para o Shorty Awards. Esse gesto é estímulo para ficarmos cada vez mais ligados”, diz a primeira delas. “O conteúdo político deste microblog é fruto de ação coletiva e não de um indivíduo. O Shorty Awards é reconhecimento desse trabalho coletivo”, diz a segunda.

Outros premiados. Outros dois perfis brasileiros foram premiados no Short Awards. O @LeiSecaRJ recebeu o prêmio na categoria “notíciais”, depois de ser escolhido pelos jurados e de ter recebido 798 votos de internautas. Coordenado pelo publicitário Edu Trevisan de acordo com o site oficial, o perfil é semelhante ao @LeiSecaSP (leia reportagem do caderno Metrópole). Começou como um meio para informar sobre batidas policiais no Rio e se tornou uma fonte de informação sobre o trânsito da capital fluminense. Hoje tem 176 mil seguidores.

Já na categoria “inovação”, o vencedor com 427 votos dos internautas foi o jovem Rene Silva Santos ou @Rene_Silva_RJ, morador do Complexo do Alemão e criador de um jornal sobre a comunidade. Rene foi um dos jovens que twittaram, ao vivo e de dentro da comunidade, a ocupação da região pela polícia em novembro. O vídeo abaixo conta a história de Rene.

