Brasileiros trabalham menos; diz Foxconn - Link - Estadão

O presidente e fundador da empresa taiuanesa, Terry Gou. FOTO: Bobby Yip/Reuters

SÃO PAULO – O presidente da Foxconn, Terry Gou, ironizou os brasileiros dizendo que “não trabalham tanto, pois estão num paraíso”. A declaração foi dada pelo executivo taiwanês a estudantes durante um programa de TV chinês. As informações são da Folha de S. Paulo.

Ainda sobre o Brasil, Gou disse que “o Brasil apenas me oferece o mercado local, de 190 milhões, e ainda é preciso transferir tecnologia.”

“Estou treinando os brasileiros, dando as tecnologias para eles”, explicou o presidente da Foxconn, que acrescentou que o país “não conta com tecnologia avançada”.

“Há muitas possibilidades no Brasil. Podemos transportar os recursos para Taiwan, e é o que estou fazendo”, disse ainda. “A presidente Dilma Rousseff quer muito modernizar o Brasil, que exporta mais matéria-prima, como a antiga Taiwan exportadora de bananas, para um país que vende mais produtos como semicondutores.”

Para o executivo, o Brasil é uma “terra cheia de potencial”.

A empresa já tem uma fábrica em Jundiaí, interior de São Paulo. Em julho passado, anunciou investimentos de US$ 12 bilhões no País. O grupo EBX, do empresário brasileiro Eike Batista, está negociando com outros grupos brasileiros a instalação de uma fábrica de telas de cristal líquido da taiuanesa Foxconn para televisores e computadores tablet em Minas Gerais.