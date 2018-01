Brincando de democracia - Link - Estadão

Site-jogo mistura crowdsourcing a exercício de cidadania: essa é a proposta do República Popular do Corinthians

FOTO: JOSÉ PATRICIO/AE

“Não somos um Farmville!” A frase do gestor do site-jogo da virtual República Popular do Corinthians (RPC) se fez necessária para explicar que a brincadeira é séria. O clube de futebol com a segunda maior torcida criou uma página na internet e convocou seus cerca de 30 milhões de torcedores a criar um perfil e a se candidatar a presidente ou membro do Congresso da República Popular do Corinthians.

“É uma República mesmo. São 30 milhões de pessoas, e a proposta é que todos consigam participar das decisões relativas ao clube”, explica Cacau Guarnieri, sócio-diretor da RS Radium Systems, responsável pela gerência do game.

A ideia surgiu em uma campanha de marketing da Nike no ano passado, por conta do centenário do clube. O plano só foi para a esfera virtual neste ano. Atualmente, a equipe responsável pelo game busca mais patrocinadores e garante já estar com alguns acordos em discussão.

Dentro do game. O cadastro pode ser feito na forma tradicional (nome, data de nascimento, e-mail, etc.) ou usando os perfis do Twitter ou Facebook. Depois disso, o usuário se torna automaticamente um “cidadão”. No período de candidatura, os cidadãos podem escolher a quais cargos concorrerão:presidente ou congressista.

Além desses três personagens, ainda existem os “mosqueteiros” – pessoal da administração do site que fará a ponte entre as demandas e ações da RPC e a diretoria do Corinthians – e os “governadores” – blogueiros e donos de perfis no Twitter com alguma relevância e que tratem fundamentalmente de um assunto: Corinthians.

O portal já conta com 5 mil usuários cadastrados, 46 candidatos a presidente e 175 possíveis membros do Congresso, por enquanto.

O presidente terá quatro meses para cumprir três desafios com a ajuda dos demais membros do governo. Enquanto isso, os cidadãos poderão enviar cartas ao presidente do clube (o de verdade).

“É crowdsourcing puro. Vai ser necessário um trabalho coletivo para que as coisas cheguem até a diretoria. E há uma série de reclamações para baixar o preço de associação do clube. É algo que pode ser feito pela RPC”, diz Guarnieri.

As campanhas por votos poderão ser feitas via redes sociais, Twitter e YouTube. O clube diz que horários na rádio e TV oficiais do time poderão ser oferecidos aos candidatos. Além de um canal de comunicação com o clube e de promoção da marca, o gestor do site aposta no jogo como ferramenta educativa e de exercício de democracia. “Como funciona uma democracia? Como fazer campanha? Isso valoriza a democracia, valoriza o voto”, acredita Guarnieri.

É desse campo que viria a tal seriedade do site-jogo. “Não somos um Farmville! Os elementos de game funcionam para tornar a dinâmica uma coisa não muito séria”, diz. “A política tem de ser encarada como uma coisa acessível, boa”, opina.

