Britânica bate recorde de SMS mais rápido - Link - Estadão

Uma britânica de 27 anos se tornou a pessoa mais rápida do mundo em escrever e enviar mensagens de texto via SMS com telefone celular, informa hoje a imprensa local. Melissa Thompson bateu o recorde que até o momento era do americano Franklin Page, de 24 anos.

A nova campeã escreveu a mensagem em 25,94 segundos. Page demorou quase dez segundos mais para escrever a mesma mensagem, 35,54 segundos. Corretora de seguros, Melissa usou um telefone Samsung Galaxy com teclado tátil, durante um evento de demonstração organizado por esta empresa em Manchester (norte da Inglaterra).

Ela participou da competição por acaso, quando fazia compras com seu namorado. “Normalmente envio muitíssimas mensagens, aproximadamente 40 ou 50 por dia, a meu namorado Chris, quando ele está sozinho”, indicou Melissa, surpresa pelo recorde.

/EFE