Bug do Twitter - Link - Estadão

O número de pessoas que você segue e que te seguem foi zerado? Fica tranquilo, isso aconteceu com todo mundo e já voltou ao normal.

Muita coisa estranha aconteceu com o Twitter nesta segunda, 10. Pela manhã, um erro do sistema permitia que qualquer usuário forçasse outro a seguí-lo. Para tentar corrigir o bug, os contadores de followers e de following de todas as contas foram zerados.

O Twitter divulgou que está trabalhando para reverter todo o abuso decorrente do bug. A empresa avisou que os contadores estavam zerados, mas que o problema deve ser resolvido logo. E os tweets protegidos – que não podem ser lidos por quem seu dono não autorizar – não se tornaram públicos devido ao erro, disse o Twitter.