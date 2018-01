Bug no Twitter some com imagens de perfil - Link - Estadão

Na tarde de quinta-feira (18) os usuários do Twitter começaram a reclamar de algumas imagens de perfil que estavam desaparecendo sem qualquer explicação. Poucas horas depois, a equipe da rede social anunciou através do blog Twitter Status que foi encontrado um bug no cache de imagens.

O Twitter também informou que apesar de algumas fotos de plano de fundo e perfil terem sido substituídas por imagens padrão, elas não foram perdidas, e que a equipe já está trabalhando para corrigir o problema.