BurtonStory - Link - Estadão

O diretor Tim Burton, de Edward Mãos de Tesoura, Os Fantasmas se Divertem e Marte Ataca! e Sweeney Todd, entre outros, está usando desde sexta-feira, 19, o Twitter para criar uma nova estória, a diferença é que desta vez ele só criou a primeira linha e deixou o resto para ser escrito pelos usuários do site.

Tim Burton no Twitter: @BurtonStory

Usando a hashtag #BurtonStory, qualquer pessoa que esteja no Twitter pode dar a sugestão da próxima linha daquilo que se tornará, no final, um conto. No final do dia, os melhores tweets são selecionados e incluídos no roteiro, para que todos possam continuar a partir dele. O BurtonStory vai até 6 dezembro.

Edward, Mãos de Tesoura (1990)

No primeiro tweet, de autoria do próprio Burton (@BurtonStory), ele dá início à saga do seu personagem:”Stainboy, usando seus conhecimentos evidentes, foi chamado para investigar o misterioso líquido gosmento e brilhante no chão da galeria”. A segunda parte da história escolhida foi a de @stefanronge: “Ele sentiu seu coração batendo forte contra suas costelas. Assim que se inclinou, ele viu seu próprio reflexo na superfície da poça”.

Noiva Cadáver (2005)

Pelo site do projeto, chamado Tim Burton’s Cadavre Exquis, é possível ler a história completa (com os tweets selecionados), além de todos os tweets enviados. O “Cadavre Exquis” do título faz referência a uma espécie de jogo desenvolvido pelos Surrealistas em que se criavam histórias ou desenhos inteiros a partir de pedaços de outras obras.

A “brincadeira” faz parte de uma exposição sobre o diretor, produtor, artista plástico e roteirista organizada pelo Tiff, o festival internacional de filmes de Toronto, e o MoMa, o Museu de Arte Moderna de Nova York. Segundo o site do Tiff, a exposição do MoMa é a primeira a pisar em Toronto após 20 anos. A mostra, que abrirá suas portas nesta sexta-feira, 26, e irá até 17 de abril, convida o público a “explorar a mente de um gênio criativo” e terá sessões de filmes, além de galerias com suas obras.