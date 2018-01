Busca das estrelas - Link - Estadão

A pesquisa feita pelo Google vai ficar mais pessoal com o lançamento de uma nova funcionalidade – as estrelas. Velhas conhecidas dos usuários do Gmail, as estrelinhas amarelas poderão ser usadas para marcar seus resultados preferidos nas buscas. As páginas assinaladas aparecerão no topo da lista toda vez que você procurar por um assunto relacionado.

As estrelas irão substituir o SearchWiki (sistema de promover, remover ou comentar um resultado), mas as informações desse sistema serão mantidas nas contas Google de seus usuários. O SideWiki (função de comentar um conteúdo e compartilhar as anotações com os demais usuários) será mantido.

Segundo anunciado no blog oficial, as estrelas estarão disponíveis já nos próximos dias. Essa nova função também se sincronizará com os marcadores e com a barra de ferramentas do Google.

Foto: divulgação