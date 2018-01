Busca de desaparecidos via Twitter - Link - Estadão

Além do site criado pelo Google para encontrar desaparecidos no Chile, o Twitter também provou mais uma vez a eficiência de sua ferramenta ao ajudar famílias americanas a encontrar parentes e amigos no Chile.

Uma mulher chamada Sheryl Breuker postou nos comentários de um blog sua odisseia atrás em busca da esposa de seu irmão. Breuker encontrou sua cunhada, Maria Alicia Moya, acompanhando as hashtags relacionadas ao terremoto na busca do Twitter.

Graças ao sistema, ela foi capaz de entrar em contato com cidadãos chilenos que puderam localizá-la e identificá-la, como mostrou o Mashable.