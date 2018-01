Busca do Google é integrada ao Plus - Link - Estadão

Empresa lança busca social, que integra perfis e conteúdos postados pelos usuários para personalizar resultado das buscas

SÃO PAULO – A integração do mecanismo de busca do Google e a rede social Google+ ficou mais profunda. O algoritmo do Google da empresa foi atualizado para integrar o Google+ à busca e vai indexar conteúdos públicos e privados. Isso significa que perfis, fotos, círculos e posts aparecerão em um resultado customizado para cada usuário do Google.

Resultados darão prioridade às páginas compartilhadas por amigos da rede social do Google. FOTO: DIVULGAÇÃO

“Há um mundo na internet, o das redes sociais, que gira em torno de um que não aparece nas buscas. Isso muda a partir de hoje: levamos seu mundo pessoal à página de resultados”, disse Amit Singhal, engenheiro do Google. A empresa chama a nova funcionalidade de “Search Across Your World”, ou “busque através de seu mundo”.

Para uma experiência social melhor, a recomendação é que o usuário permaneça logado ao efetuar as suas buscas. Assim, as páginas relevantes para os seus contatos no Google+ aparecerão em destaque nos resultados.

A mudança vai além da atual integração, que mostra qual amigo compartilhou determinado conteúdo ou marcou aquilo com o botão +1 — semelhante ao botão “curtir” do Facebook. Ao buscar por uma foto, por exemplo, as fotos postadas por seus contatos aparecerão nos resultados, além das imagens públicas.

Na nova configuração de busca social, só aparecem os resultados relacionados à você — conteúdos públicos ou compartilhados com o seu perfil.

A mudança, porém, não está disponível a todos os usuários — é preciso ter uma conta do Google e estar logado no Google+ para ver a camada social nos resultados. Quem não estiver logado também verá posts do Google+ relacionados à buscas, mas só as publicações gerais e públicas.

O acesso à nova funcionalidade fica em um botão na parte superior direita. Por ele opta-se pela busca tradicional ou pelo Search+, como está sendo chamada a novidade. Os perfis do Google+ também ganham relevância e aparecem na função de autocompletar diretamente no campo das buscas. Ao procurar por um tema específico, o algoritmo do Google passa também a sugerir perfis relevantes naquela área.

O Google diz que a funcionalidade pode ser desativada a qualquer momento. É a resposta da empresa para possíveis questionamentos sobre privacidade: o usuário pode optar por não ter os resultados personalizados com o Google+ (embora ainda assim haja uma personalização de acordo com a localização e a navegação do usuário). Além disso, segundo a empresa, os dados armazenados são utilizados da mesma maneira como acontece em outros produtos do Google.

As novidades estão disponíveis apenas no Google.com em inglês. O sistema será lançado em todos os países no futuro.

