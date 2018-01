Busca do Google fica mais localizada - Link - Estadão

Post publicado no:

Por Claire Cain Miller

Nesta semana, o Google está introduzindo dois novos recursos. Um é uma nova maneira de buscar – o Place Search, para encontrar empresas localmente junto com mapas e avaliações. O outro é um novo tipo de anúncio localizado para empresas, que o Google chama de Boost; é um esforço para facilitar para pequenas empresas colocarem anúncios que surgem quando a pessoa busca serviços e produtos em um determinado local.

Os novos produtos são o passo mais recente na “Yelp-ificação” do Google. Após tentar adquirir o Yelp (site de páginas amarelas dos EUA), no ano passado, o Google vem trabalhando para aprimorar seus resultados de busca locais e ajudar pequenas empresas – um mercado enorme e inexplorado – a anunciarem online.

Neste mês, o Google deslocou uma de suas executivas de ponta, Marissa Mayer, para supervisionar serviços baseados em localização. Numa entrevista na terça-feira, 26, ela discutiu os novos produtos e seu novo papel.

“Localização é realmente ao que eu me referiria como uma das camadas fundamentais da web”, disse ela.

Mais de 20% das buscas no Google se relacionam a localização. Agora, quando as pessoas buscam um lugar, como “sushi em São Francisco”, ou outro entre 50 milhões de lugares únicos, o Google mostrará automaticamente os resultados do novo recurso de busca localizada.

A página lista restaurantes de sushi mais próximos e uma classificação de até cinco estrelas baseada em avaliações existentes na internet. Mostra também um conjunto de links com avaliações do lugar em sites como Yelp, Zagat, Citysearch e sites de jornais. E remete para a página de perfil da empresa no Google e situa os resultados no mapa.

Quando as pessoas buscarem por serviços, como “Sushi em São Franscisco”, automaticamente serão direcionadas para resultados localizados.

Essa informação estava previamente disponível no Google, mas requeria muitas pesquisas e cliques. As novas páginas de resultados incluem cerca de 30 a 40 links, poupando tempo de busca aos usuários. Os resultados da busca de lugares também estarão em breve em aparelhos celulares.

Muitos outros sites oferecem listas, avaliações e anúncios locais. Mas o Google vai compilar informações de toda a web.

“O todo é maior que a soma das partes”, disse Mayer. “Isso é realmente algo que torna nossos resultados mais organizados e também lógicos.”

Esta é a primeira vez que o Google acionará automaticamente um modo de busca especial em vez da página de resultados gerais. Se usuários do Google buscarem alguma coisa que não é obviamente um lugar, como “música ao vivo”, eles podem clicar “Places” (lugares) no painel de ferramentas da esquerda para obter resultados locais.

No lado direito da página, há anúncios de empresas locais relacionadas com a busca. Com o Boost, as pequenas empresas dizem ao Google qual é seu orçamento publicitário e o Google oferece palavras-chave e posiciona os anúncios para as empresas.

“Ele é principalmente voltado para pequenas e médias empresas que precisam de algo simples”, disse John Hanke, vice-presidente de gestão de produtos de Google Earth, Maps e Local Search. “Esse é um mercado pouco explorado pelo Google, por isso estamos muito entusiasmados.”

Mayer disse que em seu novo cargo – formalmente, vice-presidente de produtos de consumo – ela trabalhará em buscas para informação local no Google e no Google Maps, além de busca móvel e o que ela chamou de “descoberta contextual, ou busca sem busca”. O Google deseja poder oferecer resultados locais “baseados no local e contexto de um usuário”, disse ela.

O modo Places (lugares) é o capítulo mais recente, mas estamos apenas começando”, disse ela.

/ Tradução de Celso M. Paciornik