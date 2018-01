Busca do Yahoo agora é Bing - Link - Estadão

Nos próximo dias, uma tarja ao lado da busca no site do Yahoo denunciará que ela agora é “movida a Bing” (Ou ‘powered by Bing’, em inglês).

Depois de tentar comprar a empresa, a Microsoft acabou firmando uma parceria com ela, e agora aplicará a tecnologia do seu mecanismo de pesquisa no quarto site mais acessado do mundo.

Mais de um ano depois de anunciarem que se uniriam contra o Google, as duas companhias começam a se juntar.

A transição de tecnologia vai começar nos Estados Unidos e no Canadá, e só deve se dar por completa em 2012.

A fusão fará com que a Microsoft fique com 28% do mercado de buscas nos Estados Unidos, de acordo com a última pesquisa da consultoria ComScore. O Google, que ainda domina 65% dele, finalmente pode ganhar um concorrente a altura.