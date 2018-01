Busca instantânea - Link - Estadão

O Google anunciou na quarta passada, 8, seu novo sistema de buscas, Google Instant. Agora, os resultados aparecerão na tela enquanto o texto é digitado pelo usuário, sem a necessidade de clicar no botão “Pesquisar”. A mudança promete diminuir o tempo gasto em buscas. Avalia-se que cada usuário use nove segundos digitando e outros 15 na escolha do melhor resultado. A previsão é de uma redução de 2 a 5 segundos por busca.

Para explicar como funciona o Instant, o Google usou o clássico “Subterranean Homesick Blues”, de Bob Dylan.

O mecanismo trabalha tentando adivinhar o que você procura. Ao se digitar apenas a letra “e” no Google espanhol, por exemplo, três importantes jornais de língua espanhola (El Tiempo, El País e El Mundo) aparecem, seguidos pelo site de compras eBay. Não sendo os resultados adequados, basta continuar digitando para que novas buscas apareçam na tela.

O sistema está disponível por enquanto para os que acessam o site dos EUA, Reino Unido (en), França (fr), Itália (it), Alemanha (de), Espanha (es) e Rússia (ru). Por enquanto, os brasileiros podem testar a novidade através de um desses sites.

O Google Instant para outros idiomas e a versão para aparelhos móveis estarão disponíveis nos próximos meses, segundo promessa da empresa californiana.

